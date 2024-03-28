37 بالمائة نمو التبادل التجاري بین ایران والصین خلال شهرین

وافادت احصاءات الجمارك الصينية ان قيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المذكورة بلغت مليارين و 879 مليون دولار. بينما بلغ هذا الرقم مليارين و 98 مليون دولار خلال الشهرين الاولين من العام 2023.

وصدرت الصين خلال شهري كانون الثاني وشباط الماضيين، مليارين و 50 مليون دولار سلعا الى ايران لتشهد زيادة قدرها 45 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

فيما استوردت الصين خلال الفترة ذاتها 829 مليون دولار سلعا من ايران اي بزيادة قدرها 20 بالمائة.

ويذهب المحللون الى ان ارقام الواردات الصينية من ايران اكثر بكثير من 829 مليون دولار، لان مشتريات الصين من النفط الايراني من قبل المصافي الصينية، لا ترد في الاحصاءات الرسمية الصينية.

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