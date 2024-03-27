تمدید اتفاقیة تصدیر الغاز الایراني الى العراق

وافادت وزارة النفط الايرانية ان هذا الاتفاق مدد خمس سنوات اخرى مع الاخذ بنظر الاعتبار سلة من انواع الدفوعات.

واضافت ان الاتفاق وقع اليوم الاربعاء في بغداد من قبل مجيد جكيني المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية الايرانية وزياد علي فاضل وزير الكهرباء العراقي.

ونظرا الى حاجة العراق للغاز الطبيعي للاستهلاك في محطات توليد الكهرباء، فان المحادثات المتعلقة باتفاقية صادرات الغاز الايراني الى العراق بدات من عام 2010 وتم التوقيع اتفاق بهذا الخصوص مع العراق في 2013 في بغداد.

وكان مجيد جكيني مساعد وزير النفط لشؤون الغاز قد تحدث العام الماضي عن رغبة العراق في تطوير التعاون الغازي مع ايران وقال ان البلدين يجريان في الوقت الحاضر تعاونا على مستوى عال وان الطرفين يرغبان بشكل كبير في تعزيز العلاقات.

واوضح ان اتفاقية بيع الغاز لمحطات توليد الكهرباء في بغداد على وشك الانتهاء وان الطرف العراقي يتابع تمديدها بجدية.

واكد جكيني ان الجانب العراقي يبدي حرصا كبيرا على زيادة واردات الغاز من ايران في اطار الاتفاقات الحالية بين البلدين موضحا انه توجد البنية التحتية اللازمة لنقل المزيد من الغاز بما يلبي احتياجات العراق الحالية منه.

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