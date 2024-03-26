زیادة 50 ألف برمیل یومیا بإنتاج النفط الإیراني منذ بدایة 2024

وقالت الوكالة في أحدث تقرير لها عن وضع أسواق النفط، أن مجمل إنتاج أوبك من النفط في الشهر الثاني من السنة الجارية بلغ 26 مليون و 910 ألف برميل يوميا.. ليزداد إنتاج أوبك في هذا الشهر 140 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر الذي سبقه.

وتظهر إحصاءات الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج إيران من النفط منذ بدء العام الجاري، ازداد بنسبة 50 ألف برميل يوميا، بينما ارتفع إنتاج إيران من النفط خلال الأشهر الـ12 من العام 2023 بنسبة 440 ألف برميل يوميا.

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