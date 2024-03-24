استیراد 30 طنا من سبائک الذهب خلال العام الایراني المنصرم

واوضح ان واردات سبائك الذهب بلغت 3 بالمائة من قيمة مجمل واردات البلاد خلال العام الماضي.

واضاف ان واردات سبائك الذهب تمت عبر جمرك مطار الامام الخميني (رض) وجمرك باشماق وجمرك تبريز. اضافة الى الجمارك والمطارات الاخرى في البلاد.

وكان مجلس الوزراء قد صادق في العام 2022 على رصد تسهيلات لواردات سبائك الذهب، اذ بدات واردات سبائك الذهب بعد المصادقة على هذا القرار.

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