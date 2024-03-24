وزیر النفط: نسبة النمو بقطاع النفط والغاز زادت عن 20 بالمائة

واوضح اوجي في مقال نشر بملحق خاص بعنوان "القفزة الانتاجية" ان اكثر من 50 مليون مساهم في شركات البتروكمياويات الايرانية هم من القطاع الخاص. ما يشير الى ان النسبة الاكبر من المشاركة الشعبية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، هي في مجال البتروكيماويات.

واوضح انه تم توقيع اتفاق لتطوير 6 حقول للنفط في الشهر الماضي بقيمة 13 مليار دولار تشمل حقلين مشتركين مع العراق، ويتم خلاله الاستفادة من طاقات وقدرات المقاولين الايرانيين.

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