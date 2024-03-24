وزیر النفط: نسبة النمو بقطاع النفط والغاز زادت عن 20 بالمائة
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قال وزير النفط جواد اوجي انه تم في الشهر الماضي توقيع اتفاقات لتطوير حقول النفط والمشروع الوطني لزيادة الضغط في حقل بارس الجنوبي للغاز مشيرا الى ان نسبة النمو الاقتصادي في قطاع النفط والغاز خلال العام الايراني الماضي بلغت اكثر من 20 بالمائة.
واوضح اوجي في مقال نشر بملحق خاص بعنوان "القفزة الانتاجية" ان اكثر من 50 مليون مساهم في شركات البتروكمياويات الايرانية هم من القطاع الخاص. ما يشير الى ان النسبة الاكبر من المشاركة الشعبية في قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، هي في مجال البتروكيماويات.
واوضح انه تم توقيع اتفاق لتطوير 6 حقول للنفط في الشهر الماضي بقيمة 13 مليار دولار تشمل حقلين مشتركين مع العراق، ويتم خلاله الاستفادة من طاقات وقدرات المقاولين الايرانيين.