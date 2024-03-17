ایران تعلن سلسلة عقود لزیادة انتاجها من النفط

وتهدف هذه المشاريع التي تشمل ستة حقول في جنوب وجنوب غرب البلاد، إلى زيادة إنتاج النفط "بحوالى 400 ألف برميل" يوميا، وفق وزير النفط جواد أوجي.

وخلال حفل التوقيع الذي نظم في طهران بمناسبة الذكرى الـ73 لتأميم صناعة النفط عام 1951، اوضح أوجي أن هذا البرنامج سيزيد عائدات النفط بـ "15 مليار دولار سنويا".

وكان أوجي قد حدد مؤخراً إنتاج البلاد بأربعة ملايين برميل يومياً في آذار/مارس 2025، أي في نهاية العام التالي حسب التقويم الفارسي.

واشارت الوزارة إلى أن هذه العقود هي "الأكبر خلال عقد"، وهي الفترة التي عانى فيها القطاع من نقص الاستثمار.

ولتنفيذها، اوضح أوجي أن ايران لا تعتمد "على شركات او تمويل أجنبي".

وإيران، العضو في منظمة أوبك، تملك ثالث أكبر احتياطي من النفط وثاني أكبر احتياطي من الغاز، بحسب أرقام الوكالة الأميركية للطاقة.

كشفت ايران مؤخراً عن برنامج بقيمة 20 مليار دولار تنفذه أربع شركات وطنية لتطوير حقل بارس، أكبر حقول الغاز المكتشفة في العالم، وهو مشترك بين ايران وقطر.

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