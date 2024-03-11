بغداد وطهران تتفاوضان لاستیراد الغاز من ترکمانستان

وأشار زياد علي فاضل إلى التحدي المتمثل في ربط خطوط نقل الغاز من تركمانستان إلى العراقق عبر الشبكة الإيرانية، موضحا: "أننا زرنا تركمانستان ووقعنا اتفاقية لاستيراد 20 مليون متر مكعب، وتم إنجاز الاتفاقية".

وأضاف: التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو عدم وجود خطوط ربط تنقل الغاز من تركمانستان الى العراق إلا من خلال الشبكة الإيرانية.

وأکد علی فاضضل :أننا نتفاوض مع الجانب الإيراني لاستخدام شبكتهم في نقل هذه الكميات، حيث أن هذه الـ20 مليوناً من تركمانستان ستؤمن تغذية مستمرة بالغاز في حال وقف الغاز الإيراني، وحالياً طهران تدرس الموضوع وفي حال موافقتها من الممكن الاستعانة بالغاز القادم من تركمانستان في الصيف المقبل.

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