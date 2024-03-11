ایران تنجز أکبر المشاریع النفطیة من أعماق الأرض

وأضاف العميد عابد، مساء الأحد، للصحفيين في مدينة مشهد المقدسة شرق البلاد: كان يُعتقد أن الغربيين فقط هم من يملكون الخبرة في مجال النفط، واننا سنتخلف بوجود العقوبات في هذا المجال، إلا أن المقر تمكن اليوم بخبرة شباب البلاد من انجاز أكبر المشاريع واستخراج الغاز من أعماق الأرض.

وأضاف: تم توقيع عقد بقيمة 20 مليار دولار اليوم في وزارة النفط لتعزيز المجمعات الأربعة في حقل بارس جنوبي للغاز.

وتابع قائلا: تم الحفر الى عمق 5800 متر لاستخراج الغاز وتم بناء مصفاة "نجم الخليج الفارسي" التي تنتج ما يعادل 40 مليون لتر من البنزين يوميا.

واكد بان هذا المقر يقوم بتنفيذ مشاريع كبيرة في المدن الكبرى بالبلاد.

وقال العميد عابد: ان جميع المشاريع التي تم تنفيذها تعود للبلاد وشعب إيران، واليوم إذا رأينا الشعب يقف بوجه الكيان الصهيوني واميركا ، فهذا دليل على الاقتدار الكبير.

واكد قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للاعمار بان العقوبات لم تعق تقدم الشعب الايراني بل دخلنا ايضا مجالات كان يعتقد أن تخصصاتها مقتصرة على الغربيين فقط.

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