أوجي: ایران تصدر النفط أینما تشاء

وخلال حفل توقيع عقد تنفيذ مشروع زيادة الضغط في حقل غاز بارس الجنوبي مع المقاولين الإيرانيين اليوم الاحد، اشار وزير النفط بأن معظم احتياطيات الغاز في البلاد يقع في حقل غاز بارس الجنوبي، كما أن تغذية المصافي والبتروكيماويات وحتى إنتاج البنزين في البلاد تعتمد أيضا على هذا الحقل.

واضاف اوجي انه ومع تنفيذ مشروع زيادة الضغط في حقل غاز بارس الجنوبي ستبلغ الزيادة في قدرة الحصاد الى 90 تريليون قدم مكعب، مما سيولد دخلا قدره 900 مليار دولار للبلاد.

كما اعلن وزير النفط بأنه تم زيادة احتياطيات الوقود الايرانية الى مليار لتر والغاز الى 3 مليارات متر مكعب هذا العام.

وتابع اوجي ، على الرغم من الحظر المفروض واعمال التخريب الا ان ايران تصدر النفط أينما تشاء، لافتا الى ان نجاحات الحكومة دفعت العدو الى التركيز على صناعة النفط ولجأت الى سياسة التخريب في 4 خطوط من شبكة الغاز الايرانية الوطنية، الا انه وبالعمل الجهادي تم حل هذه المشاكل.

كما اكد اوجي على ان العقوبات واعمال التخريب لا يمكنها ان توقف نمو وتطور الصناعة النفطية مضيفا بأن هناك زيادة ملحوظة في النمو الاقتصادي بحسب إحصائيات البنك المركزي الايراني.

والجدير بالذكر أنه تم اليوم توقيع عقد تنفيذ مشروع زيادة الضغط في حقل غاز بارس الجنوبي المشترك مع أربع شركات إيرانية هي بتروبارس ، مجموعة أويك OIEC GROUP ، مجموعة مبنا MAPNA Group و مقر خاتم الأنبياء (ص) للبناء والاعمار.

ويبلغ حجم الاستثمار في هذا المشروع 20 مليار دولار، ويضيف 90 تريليون قدم مكعب من الغاز و2 مليار برميل من مكثفات الغاز الى إنتاج البلاد مما سيولد دخلا قدره 900 مليار دولار للبلاد.