البنك المركزي العراقي یبلغ "بنك ملي إیران" باستئناف نشاطه في العراق

وأعلن البنك المركزي العراقي في رسالة إنه نظرا إلى الالتزامات المتبادلة، قام بإلغاء تعليق ترخيص فرع بنك ملي إيران في العراق.

وقال البنك المركزي العراقي في قراره: إستنادا إلى قرار مجلس إدارة هذا البنك رقم 47 سلنة 2024 المتخذ بجلسته المرقمة بالعدد 1650، المنعقدة بتاريخ 3/3/2024 ، تقرر التريث بإلغاء رخصة فرعكم بالعراق نظرا لوجود التزامات متبادلة على فرع مصرفكم في العراق.

وقد أصدر هذا القرار بتاريخ الخامس من مارس 2024 بتوقيع زِنب هشام قاسم معاونة المدير العام وكالة.

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