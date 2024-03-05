إیران تعلن إنشاء منطقة حرة مشترکة مع العراق وسوریا

وأفاد مستشار الرئيس الإيراني وأمين المجلس الأعلى للمناطق التجارية الصناعية الحرة والاقتصادية الخاصة في إيران "حجة الله عبد الملكي" بأنه يتم التفاوض مع 21 دولة لإنشاء منطقة حرة مشتركة بحيث تم التوصل الى اتفاق مع خمس دول، من بينها سوريا والعراق، بحسب وكالة "مهر"الإيرانية للأنباء.

وأكد على أن القفزة الاستثمارية تتم من خلال إنشاء منطقة حرة ثلاثية بين إيران وسوريا والعراق، لافتا إلى أن هذه المسألة قيد المتابعة ضمن قضية الاقتصاد الدولي.

ووفقا لما صرح به عبد الملكي، فإن المحادثات إجريت مع العراق وسوريا لإنشاء منطقة حرة مشتركة، وقد أبدت الأطراف المتفاوضة موافقتها وحاليا بانتظار اجتماع ثلاثي في هذا الشأن.

وأضاف أن النقطة التي تؤخذ بعين الاعتبار لهذا الغرض هي الأجزاء الأخيرة للمناطق التي تخلصت من تنظيم داعش حيث استتب الأمن الآن هناك ويتم الترانزيت فيها بسلاسة.

وأوضح أن إنشاء منطقة حرة مشتركة سيعود بالنفع على الدول الثلاث وسيجعل وصول إيران إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط سهلا.

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