إنتاج الصلب الایراني یسجل نموا بنسبة 40 بالمئة في ینایر

وأضاف التقرير المنشور يوم الاحد، أن انتاج الصلب الايراني هو الاعلى نموا بين المنتجين العشرة الكبار.

وفي السياق أكد "إحراميان" عضو جمعية منتجي الصلب الايرانية أن الانتاج الحالي يشكل ضعف الطلب المحلي.

وأشار أن ايران حققت المركز التاسع بترتيب كبار المنتجين خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024.

وقال: رغم القيود القائمة بما يخص الطاقة والكهرباء والغاز، تواصلت وتيرة الانتاج عبر زيادة المردودية وادارة الانتاج بجانب توظيف استثمارات جادة في مجال استكمال سلسلة القيمة والتطوير.

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