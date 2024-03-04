إنتاج الصلب الایراني یسجل نموا بنسبة 40 بالمئة في ینایر
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أظهر تقرير جديد للاتحاد العالمي للصلب، تسجيل انتاج ايران في شهر يناير/كانون الثاني 2024، واقع 2.6 مليون طن بنمو 40 بالمئة على أساس سنوي.
وأضاف التقرير المنشور يوم الاحد، أن انتاج الصلب الايراني هو الاعلى نموا بين المنتجين العشرة الكبار.
وفي السياق أكد "إحراميان" عضو جمعية منتجي الصلب الايرانية أن الانتاج الحالي يشكل ضعف الطلب المحلي.
وأشار أن ايران حققت المركز التاسع بترتيب كبار المنتجين خلال شهر يناير/كانون الثاني 2024.
وقال: رغم القيود القائمة بما يخص الطاقة والكهرباء والغاز، تواصلت وتيرة الانتاج عبر زيادة المردودية وادارة الانتاج بجانب توظيف استثمارات جادة في مجال استكمال سلسلة القيمة والتطوير.