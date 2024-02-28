وزیر النفط الایراني: وقّعنا 15 مذکرة للتفاهم مع روسیا

جاء ذلك في تصريح اوجي، خلال الاجتماع الـ 17 للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران وروسيا الذي عقد اليوم الاربعاء بطهران؛ مثمنا حضور نائب رئيس الوزراء الروسي "نوفاك" والوفد المرافق له في هذا الاجتماع.

كما لفت وزير النفط الايراني، بان الجانبين الايراني والروسي اعربا في مستهل اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، عن ادانتهما لجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.

واضاف : ان اجواء التعاون الايراني الروسي بأعلى المستويات باتت متوفرة اليوم، وذلك بأشراف مباشر من قبل رئيسي البلدين.

وتابع اوجي : بصفتي رئيسا عن ايران للجنة التعاون المشتركة مع روسيا، ارى بأن الصداقة القائمة بين البلدين، اضحت اليوم اوثق من اي وقت مضى؛ مبينا انه يمكن مشاهدة هذا التغير من خلال زيادة الصادرات الايرانية "وزنا وقيمة" الى روسيا.

وحول المجالات التي تضمنتها الوثائق الموقعة بين الجانبين اليوم، قال : لقد ابرمنا اتفاقات في المجالات السياسية والاقتصادية والشحن والنقل وغيرها؛ بما في ذلك تنفيذ الاتفاقات الثنائية السابقة في مجالات النفط والغاز.

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