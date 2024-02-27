باکستان تصادق على مشروع غاز مع إیران

وأفادت وسائل إعلام باكستانية: "بعد القرار المهم الذي اتخذته لجنة الطاقة بالمضي قدما في خطة نقل الغاز من إيران إلى باكستان، يعتبر الضوء الأخضر هذا مهما جدا لتنفيذ خطة بناء خط الأنابيب".

ووصف خبراء اقتصاد في باكستان قرار إسلام آباد بالمهم، وقالوا: "يمكن لباكستان أن تخفض بمقدار 5 مليارات دولار من التكاليف باستخدام خط أنابيب نقل الغاز الإيراني".

وتقدر تكلفة مشروع من أنبوب غاز من الحدود الإيرانية إلى ميناء جوادار في بلوشستان الباكستانية بنحو 45 مليار روبية باكستانية (حوالي 161 مليون دولار)، وستكون باكستان قادرة على استيراد الغاز بأسعار معقولة من إيران مقارنة بواردات الغاز المسال عالية التكلفة.

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