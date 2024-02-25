إیران توفر لدول المنطقة إمکانیة الوصول إلى المیاه الحرة

وأشار "داریوش اماني" في الاجتماع الـ 86 للجنة النقل البري الذي عقد في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لأوروبا بالأمم المتحدة، إلى تكييف آراء منظمة النقل البري والطرق بشأن الدور الرئيسي للنقل البري في إمكانية التنمية الاقتصادية والحد من تغير المناخ واعرب عن ارتیاحه للمشاركة النشطة للوفد الإيراني في الاجتماع.

وأشار إلى نمو النقل البري وأضاف: يجب أن تحافظ خدمات النقل البري على المنافسة للمجتمع بحلول منخفضة التكلفة وسريعة العائد.

وقال خلال مشارکته في الندوة المتخصصة حول النقل المستدام والتي استضافها وفد تركمانستان في اطار اجتماع عقد في المكتب الأوروبي للأمم المتحدة: من المهم كيفية استغلال فرصة هذا الاجتماع في مجال تطوير علاقات النقل مع الدول غير الساحلية.

وشدد على دبلوماسية تطوير النقل الدولي والاستعداد لتوفير أقصى قدر من الوصول لدول المنطقة إلى المياه الحرة عبر الترانزیت وفي إطار التفاعل وعبر ممرات الأراضي الإيرانیة.

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