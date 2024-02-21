وزیر النفط الایراني: مؤامرة تفجیر خطوط أنابیب الغاز صنیعة صهیونیة تم إحباطها

وقال جواد أوجي في تصريح على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، ان العدو كان ينوي تحدي قطاع الغاز المنزلي، والحمد لله كنا على استعداد تام، وتم احباط هذا العمل الشرير للعدو قبل أن يحدث شيئا في المدن والقرى وإصلاح أنابيب نقل الغاز بسرعة.

وأضاف: بعد ساعتين من الانفجار بدأ زملاؤنا العمل وتم تشغيل الأنابيب. كانت هذه المؤامرة من صنيعة إسرائيل الغاصبة، والتي فشلت ولم يتسببوا بالضرر إلا لعدد قليل من الأنابيب؛ وتم الآن إحباط هذه المؤامرة.

وكان حريق قد اندلع في خط أنابيب الغاز الوطني في الساعة الواحدة من فجر الأربعاء الماضي في منطقة سهل حلوائي التابعة لمدينة بروجن. حيث تقع مدينة بروجن على بعد 60 كم من مدينة شهر كرد مركز محافظة جهارمحال وبختياري غرب ايران.

وكان اوجي قد توجه إلى العاملين في قطاع النفط والمشاركين في إصلاح خطوط أنابيب الغاز الايرانية بالقول: إن الأعداء الذين لا يريدون التنمية والرفاهية للشعب الإيراني استهدفوا البنية التحتية لشبكة نقل الغاز في البلاد، وذلك لايذاء المواطنين والإضرار بالبلاد.

واوضح، ان "العدو خطط لوقف عملية ضخ الغاز بشكل كامل في عدد من المدن والمحافظات الكبرى خلال فصل الشتاء الحالي، لكن بفضل الله وجهود الزملاء في الصناعة النفطية تمكنا من احباط مخطط العدو عبر تغيير مسار الشبكة وإصلاح الخطوط في أقصر وقت ممكن، دون حدوث انقطاع للغاز، وذلك في ظل الاستعدادات السابقة .

و اعرب وزطر النفط الايراني عن شكره لجهود جميع العاملين والمدراء في الصناعة النفطية للبلاد، وخاصة لدى شركة الغاز الوطنية وشركة نقل الغاز، التي ادت الى التصدي للهجوم التخريبي الاخير.

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