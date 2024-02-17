التبادلات التجاریة بین إیران وبریطانیا تشهد نموا بـ 4%

وشهدت التبادلات التجارية بين إيران وبريطانيا نموًا بنسبة 4٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق 2022 البالغ 80 مليون جنيه إسترليني.

كما بلغت واردات بريطانيا من إيران في عام 2023، 16 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 20 مليون دولار، وهو ما يمثل انخفاضا قدره مليون جنيه إسترليني مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وفي المقابل، نمت صادرات بريطانيا إلى إيران بنسبة 6٪ في عام 2023 لتصل إلى 67 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 85 مليون دولار، وكانت بريطانيا قد صدرت 63 مليون جنيه إسترليني من السلع إلى إيران في عام 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإحصائيات تتعلق فقط بالتبادلات السلعية بين البلدين، بينما يُعد تبادل الخدمات جزءًا هامًا من التبادلات بينهما.