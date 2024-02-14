إیران.. قیمة الطلب على الاستثمار بالمناطق الحرة 880 تریلیون تومان

وقال حجت الله عبدالملكي، في حفل افتتاح مؤتمر ومعرض إيران بتروکم المنعقد في جزيرة كيش جنوب إيران: قيمة الحزم الإستثمارية في المناطق الحرة وصلت إلى أكثر من 900 ألف مليار تومان، معظمها في مجال البتروكيماويات والصناعات المرتبطة بها.

وذكر أن الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية زادت أكثر من 60 مرة مقارنة بفترة العهد البائد، وأضاف: هذا التقدم يوضح النظرة الاستراتيجية للجمهورية الإسلامية نحو المستقبل.

واعتبر أمين المجلس الأعلى للمناطق الحرة الإيرانية صناعة البتروكيماويات القوة الدافعة الاقتصادية للبلاد وأضاف: الصناعات البتروكيماوية تنمو بشكل ملحوظ في المناطق الحرة خلال الحكومة الثالثة عشرة (الحالية).

وأكد أن الثورة الإسلامية هي بداية الحضارة الإسلامية الجديدة، وقال: إن النظام الاقتصادي للبلاد يتم تحديده وتخطيطه في إطار الاقتصاد المقاوم.

وبدا اليوم الثلاثاء المعرض والمؤتمر الدولي الأول لشركة إيران بتروكم بمشاركة أكثر من 150 شركة، ويستمر لغاية الخميس في مركز كيش الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وفي المعرض والمؤتمر الدولي الأول لشركة إيران بتروكم، تقدم الصناعات ووحدات الإنتاج والشركات في مجال البتروكيماويات والصناعات التحويلية لهذا المجال خططها للتنفيذ حتى تتمكن الشركات القائمة على المعرفة من تنفيذها وفقًا لقدراتها.

إيران بتروكم هو معرض متخصص للبتروكيماويات والصناعات ذات الصلة، والذي تنظمه مجموعة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية بنهج جديد في دعم الإنتاج القائم على المعرفة في صناعة البتروكيماويات.

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