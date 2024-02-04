مباحثات نفطیة إِیرانیة وفنزویلیة

وتمحورت مباحثات وزير النفط "أوجي "مع نظيره " بيدرو تلتشيا" ووزير الخارجية الفنزويلي " ايوان خيل" حول تصدير الخدمات الفنية الهندسية ومتابعة المصافي التكريرية الايرانية بالخارج وصيانة المصافي والتسويق للقطاع الخاص الايراني سيما في مجال البتروكيماويات والاستثمار بقطاع النفط.

وناقش الجانبان القضايا المتعلقة بتطوير العلاقات بمجال النفط والغاز ومتابعة الاشراف على المشاريع التكريرية والبنى التحتية لقطاع النفط والغاز، و مدى تقدم المشاريع قيد الانجاز المتعلقة بالتكرير والبتروكيماويات والبنى التحتية ونقل الغاز.

هذا وعملت الحكومة الايرانية على مدى 20 شهرا على ايجاد فرص للشركات الخاصة وشبه الحكومية للحضور في السوق الفنزويلية، على نحو بلغ التبادل بصناعة النفط بالفترة المذكورة بين 3.5 الى 4 مليارات دولار، حيث إن هذا يشكل نجاحا كبيرا بعد فترة من التوقف.

وشمل التبادل المذكور تصدير النفط ومكثفات الغاز والخدمات الهندسية والفنية والسلع ومعدات النفط وإعادة التأهيل والصيانة الدورية وزيادة طاقة مجمعات التكرير الفنزويلية.

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