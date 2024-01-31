ترانزیت 14.2 ملیون طن بضائع عبر ایران

أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، أن الترانزيت الخارجي للبضائع عبر أراضي البلاد سجل 14.2 مليون طن في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2024.