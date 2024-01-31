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ترانزیت 14.2 ملیون طن بضائع عبر ایران
أعلن رئيس مصلحة الجمارك الايرانية، أن الترانزيت الخارجي للبضائع عبر أراضي البلاد سجل 14.2 مليون طن في الشهور العشرة الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار 2023 حتى 20 يناير/كانون الثاني 2024.
وأضاف " محمد رضواني فر" في تصريح اليوم الاربعاء، أن حجم الترانزيت سجل زيادة بنسبة 29 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.
وأستدرك أن غالبية عمليات الترانزيت تمت عبر منطقة الشهيد رجائي ( جنوب) ومعبري " برويزخان" و"باشماق" ( غرب).
وبيّن أن الترانزيت الخارجي عبر منطقة الشهيد رجائي الخاصة - المطلة على الخليج الفارسي – سجل 4.2 مليون طن ومعبر " برويزخان" 3 ملايين طن و" باشماق" 1.5 مليون طن.