إیران تصدر 10.5 ملیون طن من الأسمنت إلى 25 دولة خلال 9 أشهر

وقال علي أكبر الونديان، في الاحتفال بالذكرى التسعين لبدء صناعة الأسمنت في إيران، إنه تم تصدير 13 مليون طن واستهلاك 60 مليون طن محليا.

وأضاف الونديان أنه في العامين الماضي والحالي وبفضل تعاون وزارة الطاقة في توفير الكهرباء والطاقة، شهدنا نمو الإنتاج في صناعة الأسمنت، ومن المتوقع أن يكون الوضع أفضل في العام المقبل.

وقال الونديان إن "العقد الذهبي في استثمار صناعة الأسمنت كان قبل عقدين من الزمن، مضيفا أن إيران ارتقت إلى المركز الرابع في العالم في ذلك الوقت والآن تحتل المركز السادس في إنتاج الأسمنت، حيث يبلغ انتاجنا السنوي من الاسمنت 90 مليون طن."

وأضاف الونديان "لدينا في الوقت الحاضر 13 مشروعا نصف مكتمل ستضيف في حال تشغيلها نحو 8 ملايين و800 ألف طن إلى طاقة البلاد في انتاج الأسمنت الأبيض".

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