ایران تنتج 16 ملیون بطاریة سیارات سنویا

وأوضح " رضا شجاعي" في تصريح اليوم الاحد، أن صناعة البطاريات في ايران تعود لنحو 70 سنة،و ثمة 20 شركة محلية بطاقة انتاج 16 مليون وحدة تنشط في البلاد.

وأستدرك أن الاحتياجات الداخلية لانواع بطاريات السيارات تبلغ 12 مليونا، وثمة امكانية تصدير 4 ملايين وحدة سنويا.

وبيّن أن هناك فائضا بنسبة 30 بالمئة في انتاج البطاريات، حيث يتم تصدير نحو 2 مليون وحدة سنويا، وأن التقنية المستخدمة في البطاريات الايرانية تماثل الاجنبية وخطوط انتاج الشركات المحلية مزودة بأحدث المعدات المتوافقة مع التقنيات الحديثة العالمية.

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