واردات ایران من السلع الاساسیة تلامس 13.62 ملیار دولار

وأوضحت الجمارك في بيان اليوم الأحد، أن واردات السلع الاساسية ( مواد تموينية وطبية واعلاف ومواد أولية انتاجية..)، زادت كمّاً بنسبة 0.2 بالمئة وانخفضت سعرياً 8.24 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة.

وأشارت الى السلع الأساسية الاكثر استحوذا من قيمة الواردات في الفترة المذكورة، شملت الذرة 3.22 مليار دولار وزيوت الطهي 2.167 مليار دولار والحبوب الزيتية 1.9 مليار، والأرز 1.11 مليار والقمح 1 مليار دولار، اضافة اللحوم الحمراء وأنواع البذور والاسمدة الكيماوية والأطارات الثقيلة.

من جهة ثانية ذكرت الجمارك أن اجمالي واردات ايران في الشهور العشرة المنتهية 20 يناير/كانون الثاني 2024، بلغت 32.683 مليون طن بقيمة 54.359 مليار دولار.

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