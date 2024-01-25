توقیع اتفاقیة الربط الکهربائي بین ایران وترکیا

واضاف ان هذه الاتفاقية وقعت برعاية الرئيسين الايراني ابراهيم رئيسي والتركي رجب طيب اردوغن خلال زيارة الرئيس رئيسي الى تركيا.

واوضح ان هذا الاتفاق يضم 31 بندا و 27 ملحقا مشيرا الى ان تدشين هذا الخط من خلال ربط BtB HVDC في محطة كهرباء فان بالافادة من التجهيزات المزودة بالتكنولوجيا العصرية، يمثل التجربة الاولى للربط الكهرباء الايراني خارج الحدود عن طريق البنية التحتية HVDC.

وتابع ان محطات BtB HVDC تستخدم بهدف تدشين وربط شبكة البلدين في ضوء الافادة من المواصفات القياسية أو المقادير المتباينة للذبذبات والفلطية والطور، ويطلق على هذا النوع من الربط الكهربائي تسمة "أسنكرون".

واكد مدير ادارة شبكة الكهرباء الايرانية ان التدشين التجريبي لهذه المحطة كان قد تم في العام الماضي بنجاح، واصبحت في ظل التوقع على هذا الاتفاق، جاهزة لاستخدامها بشكل دائم ما يوفر امكانية تبادل وتجارة الكهرباء مع تركيا والدول الاوروبية.

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