زیادة عائدات النفط الإیرانیة إلی 34 ملیار دولار في 9 أشهر

وقدرت وكالة الطاقة الدولية، في تقرير لها، إجمالي دخل إيران من النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 بـ 33 مليارًا و900 مليون دولار.

وكان دخل إيران النفطي في الأشهر من يناير إلى سبتمبر 2023 يعادل 12% من إجمالي دخل أوبك في هذه الفترة.

وياتي بيع إيران ما قيمته 34 مليار دولار من النفط في السوق العالمية خلال الأشهر التسعة من عام 2023، في حين استمرت العقوبات الأمريكية الظالمة ضد إيران وما يسمى بسياسة الضغط الأقصی من قبل الحكومة الأميركية.

وكان دخل إيران النفطي البالغ 34 مليار دولار من مبيعات النفط في 9 أشهر من عام 2023 ضعف دخل إيران النفطي في 12 شهرًا من عام 2020. وبحسب حسابات وزارة الطاقة الأميركية، باعت إيران 17 مليار دولار فقط في 2020 و37 مليار دولار في 2021. وفي عام 2022، وصل إجمالي دخل إيران من مبيعات النفط إلى 54 مليار دولار.

وحسبت وكالة الطاقة الدولية إجمالي الدخل النفطي للدول الـ13 الأعضاء في منظمة أوبك خلال التسعة أشهر من عام 2023 عند 281 مليارا و200 مليون دولار.

ووفق هذا التقرير، فإن دخل العراق من مبيعات النفط خلال 9 أشهر من العام الماضي كان 2.5 ضعف دخل إيران. وقد كسب العراق 82 مليارا و100 مليون دولار من بيع النفط في هذه الفترة.

اما دخل السعودية من النفط يفوق دخل إيران بخمسة أضعاف، حيث باعت المملكة العربية السعودية 184 مليار دولار من النفط في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

*إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط الإيراني للشهر الثامن على التوالي

كما أعلنت وكالة الطاقة الدولية عن إنتاج أكثر من 3 ملايين برميل من النفط في إيران للشهر الثامن على التوالي في عام 2023.

وبحسب هذا التقرير، وصل إنتاج النفط الإيراني في ايار/مايو 2023 إلى أكثر من 3 ملايين برميل يوميا لأول مرة منذ انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة، وفي الأشهر التالية، ظل أعلى من 3 ملايين برميل يوميا في مسار تصاعدي نوعما.

وأنتجت إيران في الشهر الأخير من عام 2023 أكثر من 3 ملايين و150 ألف برميل من النفط يوميا. وانخفض هذا الرقم بمقدار 60 ألف برميل مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ متوسط ​​إنتاج إيران من النفط 2.965.000 برميل يومياً في عام 2023.

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