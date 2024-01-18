ایران تصدر أکثر من 9 ملایین طن من الفولاذ في 9 اشهر

وذكر احدث تقرير لجمعية منتجي الفولاذ الايرانية ان صادرات منتجات الفولاذ الوسطية شهدت خلال هذه الفترة نموا قدره 7.6 بالمائة وصادرات منتجات الفولاذ 4 بالمائة كما شهدت صادرات المكثفات بما فيها حجر الحديد والحديد الاسفنجي نموا بنسبة 92.7 و 97 بالمائة على الترتيب.

وبلغت كمية صادرات الحديد الاسفنجي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الحالي مليون و 214 الف طن بزيادة قدرها 92.7 بالمائة قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغت كمية صادرات مكثفات الحديد 7 ملايين و 244 الف طن بزيادة قدرها 97 بالمائة.

وحسب هذا التقرير فان مجمل صادرات الفولاذ الايراني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري بلغت 8 ملايين و 98 الف طن ليصل مجموع صادرات الحديد والفولاذ الايرانيين الى اكثر من 9 ملايين طن.

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