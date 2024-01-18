ایران تصدر أکثر من 9 ملایین طن من الفولاذ في 9 اشهر
افادت جمعية منتجي الفولاذ الايرانية انه تم تصدير اكثر من 9 ملايين طن من الفولاذ خلال تسعة اشهر من السنة الايرانية الجارية وهو ما يشكل رقما قياسيا جديدا في هذا المجال.
وذكر احدث تقرير لجمعية منتجي الفولاذ الايرانية ان صادرات منتجات الفولاذ الوسطية شهدت خلال هذه الفترة نموا قدره 7.6 بالمائة وصادرات منتجات الفولاذ 4 بالمائة كما شهدت صادرات المكثفات بما فيها حجر الحديد والحديد الاسفنجي نموا بنسبة 92.7 و 97 بالمائة على الترتيب.
وبلغت كمية صادرات الحديد الاسفنجي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الحالي مليون و 214 الف طن بزيادة قدرها 92.7 بالمائة قياسا بالفترة المماثلة من العام السابق. كما بلغت كمية صادرات مكثفات الحديد 7 ملايين و 244 الف طن بزيادة قدرها 97 بالمائة.
وحسب هذا التقرير فان مجمل صادرات الفولاذ الايراني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الايراني الجاري بلغت 8 ملايين و 98 الف طن ليصل مجموع صادرات الحديد والفولاذ الايرانيين الى اكثر من 9 ملايين طن.