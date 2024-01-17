أغنى شباب إیران

كيفية الثراء هو موضوع يحتاج إلى مناقشة. إذا تعرفت على قواعد العمل وقواعد اكتساب الثروة، يمكنك تحقيق الثروة في وقت قصير. الاستثمارات الصحيحة واستخدام الشروط وأشياء مثل التخطيط المالي يمكن أن تساعدك في هذا المجال.

وفي التقرير التالي نعرفكم على شخصية أغنى شاب إيراني:

فرزاد وجيهي، شاب إيراني مقيم في لندن، من ولادة 16 نوامبر 1988، حاصل على شهادة أكاديمية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال، ودكتوراه في الاقتصاد، وقد حقق ثروة هائلة في مجال العقارات.

فرزاد وجيهي هو رجل أعمال شاب يتمتع بمعرفة كبيرة وبصيرة تجارية في مجال المعاملات وموهبة هائلة في التنبؤ بمواقف الاستثمار. وهو صاحب مجموعة آرون وسيد آرون وأفضل تاجر إيراني مشهور.

مع حجم كبير جدًا من المعاملات اليومية يصل إلى 10 ملايين دولار، فإن فاجيهي ليس أفضل تاجر إيراني فحسب، بل أيضًا من بين أغنى التجار في العالم. على موقع MQL الشهير والموثوق، تم تصنيفه ضمن أفضل المتداولين في العالم، وتم ملاحظة رصيد حساب التداول المرتبط بموقع MQL ومعلومات حساب التداول الخاص به.

بين عامي 2014 و2019، كان فاجيهي نشطًا على نطاق واسع في أسواق الذهب والدولار والعملات المعدنية المحلية في إيران، وقام بإنشاء غرف استثمار وقام باستثمارات كبيرة وأصبح أحد أكبر التجار في سوق الذهب، وحقق أرباحًا جيدة وحتى في الذهب. تم تقديم القطاع كأفضل رجل أعمال في إيران وحصل على شهادة تقدير.

بدأ نشاطه المالي في الأهواز ثم طهران واسطنبول وستوكهولم ويعيش الآن في لندن. تزوج عام 2007، وكانت نتيجة هذا الزواج ولدا عمره 10 سنوات اسمه آرون.

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