ایران والسعودیة تبحثان سبل تعزیز العلاقات الاقتصادیة

وأشار عنايتي في هذا اللقاء الذي جرى الاثنين إلى الاتفاق المبدئي لتطوير العلاقات الشاملة ونوه الى موضوع الاقتصاد والتجارة في توطيد العلاقات بين البلدين وقال: ان طهران ترحب بوصول التجار ورجال الأعمال السعوديين إلى إيران.

وأضاف: تتمتع إيران والسعودية بقدرات كثيرة في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات الفنية والهندسية والطاقة والسياحة، ويمكنهما اتخاذ خطوات نحو تنمية وازدهار المنطقة من خلال التعاون مع بعضهما البعض.

وفي هذا اللقاء أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية على رؤية السعودية 2030، وأشار إلى أن القطاع الخاص في إيران والمملكة العربية السعودية يمكن أن يتعاونا مع بعضهما البعض من خلال تبادل زيارات الوفود والاتصالات المشتركة، وان الرياض ترحب بهذا التعاون.

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