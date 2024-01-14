إنتاج إیران من النفط یبلغ 3.4 ملیون برمیل یومیا

وفي تصريح له قال محسن خجسته مهر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية: عندما تسلمت الحكومة الحالية كان إنتاج النفط اليومي 2 مليون و107 ألف برميل يوميا، وبفضل الجهود المبذولة وصل إلى أكثر من 3 ملايين و400 ألف برميل.

وأضاف: اليوم تم تحديد أسواق ووجهات جديدة لبيع النفط، وحصلنا على طرق مختلفة لنقل الموارد.

وتابع منذ بداية الحكومة تم توقيع عقود بنحو 4 مليارات دولار أو انجاز عمليات التنفيذ في خمسة حقول، ثلاثة منها مشتركة، وسيتم توقيع عقود كبيرة ومهمة جدا خلال الأشهر القليلة القادمة.

endNewsMessage1