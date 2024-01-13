إیران: تصدیر الغاز إلى العراق یجري وفقا للخطة المرسومة

ونقل وكالة شانا (التابعة لوزارة النفط الإيرانية) عن مدير التوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية سعيد عقلي قوله إن صادرات الغاز الإيراني إلى العراق تتم من نقطتي تبادل، وبموجب الاتفاق المبرم قبل شهرين مع الجانب العراقي، سيتم فتح إحدى نقاط التبادل في بداية العام الجاري (2024) وذلك لتنفيذ عملية القياس الدوري للقياس خارج المدار والآن يتم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها لمسار النقطة الثانية.

وأوضح: أن المعايرة في عملية تنفيذ التزامات التصدير أمر شائع تم القيام به من قبل ولا يقتصر على عقد تصدير الغاز إلى العراق. ويتم إجراء معايرة دورية في هذه الفترة من السنة حتى يتمكن الأطراف من إيجاد القدرة على مراقبة الوفاء بالالتزامات.

ويوم أمس الجمعة أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، فقدان أكثر من 4000 ميكاواط بسبب شحة الغاز المورد.

وقالت الوزارة في بيان إنها حرصت على تقليل الاعتماد على الغاز المورد من خلال إنشاء مشاريع الدورات المركبة وتفعيل المحطات الحرارية وإنشاء مشاريع الطاقة الشمسية، واليوم يعاود شح إطلاقات الغاز المورد تأثيره على محطات الكهرباء وأدى إلى فقدان المنظومة لأكثر من 4000 ميكاواط، بسبب توقفه بشكل كامل عن بغداد والمناطق الوسطى وتقليله عن المنطقة الجنوبية، حيث الغاز الذي تم ضخه بواقع 10 مليون متر مكعب لا يسد حاجة محطات الإنتاج وأثر على تحديد أحمالها وتسبب بانخفاض التجهيز”.

وأشار، إلى أن “الكهرباء تعمل وفق التوجيهات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة النفط على تعويض ما فقدته من غاز مورد لتشغيل محطاتها على الوقود البديل ريثما يعاود ضخ الغاز المتوقف بسبب ( أعمال الصيانة داخل الجمهورية الإسلامية في إيران)”.

ودعت الوزارة المواطنين إلى فهم التزامات الكهرباء وواجباتها، حيث إطلاقات الغاز ليست من التزاماتها، ونأمل منهم المساهمة بالسيطرة على الأحمال ريثما يعاود وضع الغاز والمنظومة.

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