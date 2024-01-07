مسؤول ایراني یفند مزاعم هبوط طلب الصین للنفط الإیراني

وشدد المسؤول الذي كان يتحدث لوكالة انباء فارس على أنه وخلافا لمزاعم هذه المصادر، فإن طلب الصين لشراء النفط من جمهورية ايران الاسلامية شهد زيادة ملحوظة.

وتابع قائلا: ان مشتريات الصين من النفط الايراني شهدت في العام الميلادي الماضي زيادة في كل شهر عن الذي سبقه، حيث صدرت ايران الى الصين أكثر من مليون و200 الف برميل يوميا.

وأكد رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والصين أن بيع النفط الايراني الى الصين يتم حاليا بين الحكومة (شركة النفط الوطنية الايرانية) وبين المصافي الصينية او الوسطاء الصينيين ، وقال: بسبب الحظر الظالم الذي تفرضه أميركا على النفط الايراني، لا يصح الإفصاح عن تفاصيل هذا الموضوع.

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