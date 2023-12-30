اکتشاف احتیاطیات کبیرة من الحدید والذهب غرب ایران

وافادت منظمة الدراسات الجيولوجية والاكتشافات المعدنية ان شهيدي قال: بعد تنفيذ خطة التحول الجيولوجي والتنقيب عن الرواسب المعدنية في محافظة كردستان والتي بدأت في حزيران/يونيو 2022، وحاليا وتنفيذاً لهذه الخطة تم تحديد احتياطيات كبيرة من الحديد والذهب والنحاس في هذه المحافظة.



وأضاف رئيس منظمة الدراسات الجيولوجية والاكتشافات المعدنية : من خلال التنفيذ الدقيق للأنشطة الجيولوجية والاستكشافية والجيوفيزياء الجوية في محافظة كردستان، حصلنا على احتياطيات كبيرة من الموارد المعدنية الجديدة التي سيتم طرحها في المستقبل القريب.

وأشار شهيدي إلى حجم العمليات وحجم المسوحات الجيولوجية والاستكشافية في محافظة كردستان، وقال: تم تنفيذ خطة التحول في هذه المحافظة على شكل 75 مشروعاً جيولوجياً واستكشافياً بمساحة مسح 47 ألف كيلومتر مربع كما تم تنفيذ 22 ألف كيلومتر خطي من المسوحات الجيوفيزيائية الجوية لاستكشاف الاحتياطيات المخفية، وهو أمر غير مسبوق في البلاد نظراً لحجم العمليات ووجود المتخصصين ومدة تنفيذ المشروع.

وأشار إلى نتائج خطة تطوير الجيولوجيا والتنقيب عن الاحتياطيات المعدنية في البلاد، وقال: بعد نجاح تنفيذ هذه الخطة في محافظة خراسان جنوبي (شرق) وإدخال احتياطيات معدنية جديدة في تلك المحافظة، قامت منظمة الدراسات الجيولوجية والاكتشافات المعدنية بتصميم الخطة وتنفيذها بشكل مستمر في البلاد، وقد تم تنفيذ الخطة في محافظتي كردستان وأذربيجان غربي وأجزاء من محافظات قم ومركزي وأصفهان ويزد حتى الآن.

وتابع شهيدي قائلا: مع الانتهاء من تنفيذ خطة التحول في محافظة كردستان، شهدنا نتائج إيجابية للغاية في مجال تحديد واستكشاف الرواسب مثل الحديد والذهب والنحاس في المحافظة.



واضاف وزير الصناعة والمناجم والتجارة: في مجال التنقيب الجيوكيميائي وصلنا إلى 174 منطقة واعدة من الدرجة الأولى، وفي مجال التنقيب عن الاحتياطيات المعدنية المخفية بالجيوفيزياء الجوية وجدنا 16 منطقة معدنية واعدة تحتاج إلى استكمال عمليات التنقيب، ومن المؤمل أن يتم العثور على الاحتياطيات المحتملة خلال فترة قصيرة.

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