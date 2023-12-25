التوقیع على اتفاقیة التجارة الحرة بین إیران وأوراسیا

ووقع نواب رؤساء وزراء بيلاروسيا وكازاخستان وروسيا وقرغيزستان وأرمينيا كأعضاء في اتحاد أوراسيا الاتفاقية على هامش قادة الدول الخمس في سانت بطرسبرغ.

ووصل وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني عباس علي أبادي إلى سانت بطرسبرغ بهدف اجراء مباحثات مع بعض مسؤولي اتحاد اوراسيا وتوقيع اتفاقية دائمة للتجارة الحرة مع دول الاتحاد.

ويرافق عباس علي أبادي نائب وزير الخارجية الايراني في الشؤون الاقتصادية مهدي صفري، ونائب وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني مهدي ضيغمي. وكان في استقبالهم نائب حاكم سانت بطرسبرغ وسفير ايران في روسيا.

وكان السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي قد قال إن اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي ستوفر الأرضية لجعل التجارة الإيرانية عالمية وستبطل فاعلية الحظر الجائر ضد البلاد.

وقال: إن توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسي خطوة أخرى لمساهمات إيران على الصعيد الآسيوي والإقليمي وستكتمل ببدء انضمام البلاد إلى مجموعة البريكس الأسبوع المقبل.

وأضاف أن هذه الاتفاقية ستوفر الأرضية لجعل تجارة إيران عالمية وستبطل فاعلية العقوبات الجائرة.

وقال نائب رئيس ترويج الأعمال الدولية في منظمة تنمية التجارة الإيرانية: مع التوقيع على الوثيقة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة، سيكون 87٪ من رمز التعريفة الجمركية للسلع التجارية لإيران والاتحاد الاقتصادي الأوراسي صفراً.

وقال سيد محمد صادق قناد زاده: بعد أكثر من 3 سنوات وأكثر من 30 جولة من المفاوضات، تم التوصل إلى الوثيقة النهائية لاتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي. وقد تم تقديمها اليوم على هامش قمة هذا الاتحاد في سان بطرسبرغ بروسيا، ووقعه وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني ووزراء تجارة 5 دول أعضاء في هذا الاتحاد.

وقال قناد زاده: إن اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والاتحاد الأوراسي ستكون قابلة للتطبيق بعد إقرارها في برلمانات الدول الموقعة. ومع تنفيذ هذه الاتفاقية، ستكون التعريفة الجمركية على 87% من البضائع التجارية بين إيران والدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي صفراً.

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