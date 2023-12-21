إرتفاع ترانزیت السلع من الحدود المائیة لمیناء جابهار الإیراني

قال المدير العام للطرق والنقل البري بجنوب محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية (جنوب شرق) شهرام مباركي إن حجم ترانزيت السلع من الحدود المائية للمحافظة إلى خارج البلاد لهذا العام بلغ 12 ألفا و 314 طنا ما يزيد زيادة بنسبة 285 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.