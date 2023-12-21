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إرتفاع ترانزیت السلع من الحدود المائیة لمیناء جابهار الإیراني
قال المدير العام للطرق والنقل البري بجنوب محافظة سيستان وبلوجستان الإيرانية (جنوب شرق) شهرام مباركي إن حجم ترانزيت السلع من الحدود المائية للمحافظة إلى خارج البلاد لهذا العام بلغ 12 ألفا و 314 طنا ما يزيد زيادة بنسبة 285 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف مباركي بمناسبة أسبوع النقل والطرق الوطني أن الحدود المائية لميناء جابهار تمثل أهم ميناء تجاري في خارج الخليج الفارسي وبوابة الترانزيت شرقي إيران ومنطقة استراتيجية لتنمية الترانزيت والتجارة الدولية.
وتابع أن ميناء جابهار هو ملتقى الممرين الترانزيتيين الدوليين الشمال-جنوب والشرق-غرب.
وأكد أن 81 شركة لنقل البضائع والنقل النفطي في جنوب المحافظة تحمل تراخيص العمل موضحا أن النقل تحول اليوم إلى واحد من المكونات المهمة للاقتصاد الوطني.