البتروکیماویات الایرانیة: الانتاج السنوي سیتخطى 95 ملیون طن

وأعتبر "مرتضى شاهميرزائي" في ندوة اليوم الثلاثاء، أن تحقيق هذا المستوى، ثورة في صناعة البتروكيماويات.

وأشار الى أن اليوم يتم انتاج 97 بالمئة من المحفزات في الداخل وحتى السنوات الخمس القادمة سيتم تصنيع المعدات الدوارة وطنيا.

وبيّن أن قطاع البتروكيماويات جذب 16 مليار دولار عملة أجنبية للبلاد في السنة المالية المنتهية 20 مارس/آذار 2023، والعمل جار لزيادة هذا الرقم في السنة الجارية.

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