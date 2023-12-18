المرفأ الجدید لجزیرة بوموسى الایرانیة بالخلیج الفارسي جاهز للتدشین

واضاف مرتضى سالاري في مقابلة صحفية ان مشروع تطوير جزيرة هرمز الايرانية في الخليج الفارسي قد ادرج على جدول اعمال منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية وان تدشين مرفأ جزيرة بوموسى يأتي ضمن اطار هذا المشروع ايضا.

وتابع سالاري ان هذا المرفأ الجديد بامكانه استقبال سفن يبلغ وزنها 7 آلاف طن.

وحسب اعلان منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية فان كلفة بناء هذا المرفأ الجديد بلغ حوالي 300 مليار تومان (قرابة 6 ملايين دولار) شمل انشاء مبنى للادارة ومحطة وممرا لاستقبال المسافرين.

ويقطن حوالي 6 آلاف شخص في جزيرة بوموسى الايرانية وقد وضعت محافظة هرمزكان برامج لتطوير السياحة في هذه الجزيرة من اجل تحقيق الازدهار والانعاش الاقتصادي فيها.

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