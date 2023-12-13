صادرات ایران لدول الجوار تتخطى 18 ملیار دولار

وأوضح "محمد رضواني فر" في تصريح اليوم الاربعاء، أن التبادل التجاري بين ايران و15 بلدا مجاورا لها بلغ 63 مليون طن بـ 38.6 مليار دولار بنمو سعري 12 بالمئة وكمي 17 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة (2022) والتي حققت حينئذ 53 مليون طن بـ 34.6 مليار دولار.

وأستدرك أن ايران صدرت 48 مليون طن من السلع بـ 18.380 مليار دولار بنمو سعري 9 بالمئة وكمّي 21 بالمئة صعودا عن 40 مليون طن و16.9 مليار دولار المحققة في الفترة المناظرة السابقة.

وأكد رضواني فر أن باكستان من اكثر الدول نموا من حيث الاستيراد من ايران بـ 1.3 مليار دولار تلاها العراق 6 مليارات دولار وروسيا 616 مليون دولار.

بالمقابل بيّن رئيس مصلحة الجمارك أن ايران إستوردت في الشهور الثمانية بضائع بحجم 14.6 مليون طن بـ 20 مليار دولار من 15 بلدا مجاورا بنمو سعري 14 بالمئة وكمي 7 بالمئة.

ولفت الى أن ارمينيا بـ 34 مليون دولار والعراق 343 مليونا وقطر 75 مليون دولار من اكثر الدول نموا من حيث التصدير الى ايران.

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