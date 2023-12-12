ایران تبرم مع قطر وثیقة تعاون اقتصادي

وقع الوثيقة كل من وزير الطاقة الايراني على اكبر محرابيان، ووزير التجارة والصناعة القطري الشيخ محمد بن حمد آل ثاني.

وأكدت الوثيقة على التعاون بمجال الطاقة ( المياه والصرف الصحي والكهرباء والنفط والغاز والبيئة)، وضرورة تعاون الجانبين بتبادل الخبرات والمعرفة التقنية واقامة المعارض والدورات التدريبية التخصصية المتعلقة بتقنية المياه والصرف الصحي والطاقة الشمسية والمتجددة واجراء الزيارات المتبادية للقطاع الخاص النشط بمجالات الاستشارات والمقاولة والصناعات وانتاج معدات صناعة الكهرباء وتهيئة منظمات البيئة لتطوير تعاونها.

كما تضمنت الوثيقة التاكيد على التعاون التجاري والصناعي ( التعامل المصرفي والتأمين والجمارك والصندوق الوطني للتنمية، الخدمات الفنية الهندسية والتجارة والصناعات والمعادن والمناطق التجارية الحرة والاستثمار وصندوق ضمان الصادرات وهيئة المقاييس).

ويعد التعاون بمجال الطاقة والاتصالات وتقنية المعلومات والزراعة والقضاء والقانون والعمل من محاور البروتوكول الموقع.

وبخصوص الجانب الثقافي والاجتماعي للوثيقة تشير ايضا للتعاون بمجل السياحة والصناعات اليدوية والصحة والعلوم والابحاث والقانون والقضاء، بحيث تستهدف تشكيل لجنة فنية للتعاون السياحي، واقامة اجتماعات تضم نشطاء قطاع السياحة وتطويره بين البلدين، توسيع نطاق التعاون بين جامعات العلوم الطبية وتبادل الوثائق والطلبة الجامعيين، التعاون بمجال الادوية والاغذية الحلال على المستوى الاقليمي تطوير التعاون بين الجامعات واقامة منتدى لرؤساء الجامعات والاستعداد لدعم اللغة والادب بين البلدين.

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