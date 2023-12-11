صادرات الغاز المسال الایراني تسجل 1.2 ملیار دولار

وأوضح حميد حسيني خلال ندوة حول " معوقات إنتاج وتصدير مشتقات النفط" الأحد، بأن تم تصدير 6.757 مليون طن من الغاز المسال بقيمة 1.205 مليار دولار بنمو 14 بالمئة عن الفترة المناظرة السابقة 2022، والتي بلغت حينئذ 5.175 مليون طن بقيمة 964 مليون دولار.

وأشار أن طاقة انتاج الغاز المسال في ايران بالمستوى المطلوب وتبلغ 12 مليون طن يوميا.

من جهة ثانية أكد أن صادرات القطران (القير) بلغت بالشهور السبعة الاولى من السنة المالية الجارية،مستوى 3.339 مليون طن بقيمة 1.284 مليار دولار بنمو 36 بالمئة على اساس سنوي صعودا عن مستوى 2.552 مليون طن بقيمة 1.014 مليار دولار.

وأضاف كما أنه تم تصدير 2.155 مليون طن من المشتقات الزيتية بـ 1.089 مليار دولار.

حسيني نوه ايضا الى بلوغ صادرات الميثانول 5.642 مليون طن بقيمة 1.248 مليار دولار خلال فترة 21 مارس/آذار حتى 22 اكتوبر/تشرين الاول 2023، مؤكدا أن طاقة انتاج الميثانول 14 مليون طن يوميا.

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