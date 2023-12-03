الاجتماع الـ9 للجنة الاقتصادیة المشترکة بین ایران وقطر سیعقد الاسبوع المقبل في طهران

ووفقا لوزارة الطاقة الايرانية، سيعقد الاجتماع هذا باستضافة العاصمة طهران، من 9 الى 11 كانون الاول /ديسمبر الجاري، ويراسه عن ايران وزير الطاقة "علي أكبر محرابيان".

يذكر ان اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر تنعقد سنويا باستضافة البلدين، وذلك في تطوير التعاون التعاون الاقتصادي والتفاعل البناء بين إيران وقطر، واتخاذ خطوات جديدة وفعالة لتعزيز الاواصر الثنائية القائمة على اسس الصداقة.

وتتكون هذه اللجنة من أربع لجان مختصة وهي لجنة التجارة (التجارة والصناعة والغرف التجارية والمصارف والجمارك والتأمين)، ولجنة البنى التحتية (الطرق والتنمية الحضرية والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل)، واللجنة الاجتماعية والثقافية (السياحة والحرف، الصحة، العلوم والأبحاث، القضاء والقانون)، ولجنة الطاقة (المياه والصرف الصحي والكهرباء والغاز والبيئة).

علما، بان الاجتماع الثامن للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة الإيرانية القطرية، كان قد عقد في الدوحة خلال شهر يونيو من العام الماضي 2022.

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