إیران ترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملایین برمیل یومیًا في 2024

وأوضح الوزير أوجي اليوم الثلاثاء، أن انتاج النفط الخام مع بداية تسلم الحكومة مهامها ( أغسطس/آب 2021) كان عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا وحاليا قد وصل الى 3.4 مليون برميل ومن المقرر بلوغه 3.6 مليون برميل باليوم حتى 20 مارس/آذار 2023.

من جهة ثانية أشار أن وبحسب مركز الاحصاء الايراني فان النمو الاقتصادي لقطاع النفط والغاز قد سجل بالربع الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 21 يونيو/حزيران 2023 قد سجل 19.5 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2022.

endNewsMessage1