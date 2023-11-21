Iranian Labour News Agency

| 12:35   
English FA
معرف الأخبار : ۱۴۲۰۳۶۲
تم نسخ الارتباط

إیران ترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملایین برمیل یومیًا في 2024

أكد وزير النفط الايراني جواد أوجي، أن متوسط الانتاج الخام سيبلغ 3.6 مليون برميل يوميا حتى نهاية السنة المالية الجارية 20 مارس/آذار 2024.

إیران ترفع إنتاجها من النفط إلى 4 ملایین برمیل یومیًا في 2024

وأوضح الوزير أوجي اليوم الثلاثاء،  أن انتاج النفط الخام مع بداية تسلم الحكومة مهامها ( أغسطس/آب 2021) كان عند مستوى 2.2 مليون برميل يوميا وحاليا قد وصل الى 3.4 مليون برميل ومن المقرر بلوغه 3.6 مليون برميل باليوم حتى 20 مارس/آذار 2023.

من جهة ثانية أشار أن وبحسب مركز الاحصاء الايراني فان النمو الاقتصادي لقطاع النفط والغاز قد سجل بالربع الاول من السنة المالية الجارية المنتهي 21 يونيو/حزيران 2023 قد سجل 19.5 بالمئة قياسا بالفترة المناظرة 2022.

 

 

endNewsMessage1
تم نسخ الارتباط
تعليقات