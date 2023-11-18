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ایران توقع مع ترکمنستان على مذکرات للتعاون بقیمة 900ملیون دولار
وقّعت ايران مع تركمانستان اليوم السبت، على عدد من مذكرات التفاهم بقيمة 900 مليون دولار وبما يشمل مختلف المجالات التي تهم البلدين.
ووقع كل من وزير الطرق والتنمية العمرانية الايراني "مهراد بذر باش" ورئيس الوزراء، وزير الخارجية التركماني "رشيد مردوف"، على مذكرة الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة الاقتصادية.
وعن الوثيقتين التنفيذيتين، فقد اوضح موفد ارنا، بانهما تنصّان على تعاون طهران وعشق اباد في مجال انشاء طريق بري سريع بقيمة 550 مليون دولار، وايضا تاسيس شبكة نقل الكهرباء وتوفير الاجهزة ذات الصلة بقيمة 340 مليون دولار.