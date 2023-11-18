وزیر النفط الإیراني: 80% من معدات البتروکیماویات هي محلیة الصنع/ الإنتاج الیومي 500 ألف برمیل من النفط من الحقول المشترکة

وقال أوجي، مساء الجمعة، في معرض حول إنجازات الحكومة الإيرانية في مدينة قم: أنه تم خلال هذه الفترة الانتهاء من استكمال وتشغيل المرحلة 11 من حقل “بارس الجنوبي” للغاز باعتماد يزيد عن 5.3 مليار دولار.

واضاف: تقوم إيران حاليا باستخراج 15 مليون متر مكعب من الغاز من حقل “بارس الجنوبي” المشترك من قبل شركات محلية، وبحلول نهاية العام الحالي سيتم جمع 28 مليون متر مكعب من الغاز واستخدامها في الصناعات.

واشار الى ان حقول النفط والغاز المشتركة يبلغ عددها 18 حقلاً وقال: يتم توفير 500 ألف برميل من إنتاج النفط اليومي للبلاد من الحقول المشتركة.

واضاف أنه باستثمار 3.5 مليار دولار تمت إضافة 5 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية للمنتجات البتروكيماوية في البلاد.

واوضح وزير النفط أن النمو الاقتصادي لصناعة النفط والغاز الإيرانية خلال 6 أشهر من هذا العام بلغ 19.8%، واضاف أنه يتم إنتاج واستهلاك 20 مليون متر مكعب من البنزين Euro 5 يوميًا في البلاد.

وذكر أن إجمالي احتياطيات النفط والغاز في إيران يقدر بأكثر من 20 ألف مليار برميل حيث تاتي في المرتبة الاولى في العالم، وتابع: أصبحت صناعة النفط والغاز في إيران محلية بالكامل بعد الثورة الإسلامية، ولا يوجد حتى مستشار أجنبي واحد في هذه الصناعة.

وأشار وزير النفط إلى أن 98% من المدن و82% من القرى مرتبطة اليوم بشبكة الغاز، مذكراً بأن تطوير وميزات شبكة إمدادات الغاز في إيران غير موجودة في أي بلد.

وأكد أوجي أن معظم الصناعات الرئيسية في البلاد اليوم مرتبطة بشبكة إمدادات الغاز، وقال: أن 80% من معدات البتروكيماويات الإيرانية مصنعة محليا، موضحا أن صادرات إيران من المنتجات البتروكيماوية بلغت أكثر من 14 مليار دولار العام الماضي.

وقال وزير النفط: إن إيران، من خلال بناء مصافي تكرير خارج الحدود الإقليمية وتحديثها وتجديدها، تجعل صناعة النفط والغاز الإيرانية وكذلك للدول المستهدفة والخاضعة للعقوبات، حيوية الطابع.

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