في حدیث لوکالة "إیلنا".. مسؤول إیراني: علینا بیع الکهرباء للعراق بدل الغاز "لأن لا یصبح منافساً"

وقال حميد رضا صالحي، اليوم الخميس في حديث لوكالة إنباء "إيلنا"، في تقييم صادرات تركمانستان من الغاز إلى العراق عبر إيران: أمامنا خياران في هذا الصدد، إما الموافقة على أن يكون طريق عبور للغاز من تركمانستان أو روسيا أو أي دولة أخرى ، أو الخيار الأفضل الذي يمكن أن يضعنا على طريق أن نصبح مركزًا للغاز في المنطقة هو أن نشتري الغاز من دول أخرى ونبيع هذا الغاز المستلم، وفي الواقع، بهذه الطريقة، تصبح إيران هي التي تحدد سعر الغاز في المنطقة وتكون قادرة على التوصل إلى اتفاق مع جميع المشترين.

وأضاف: يمكننا شراء الغاز من تركمانستان وتلبية احتياجات دولة مثل العراق، أو يمكننا إنشاء اتحاد دولي مع هذه الدول وأخذ الغاز من شرق إيران إلى غربها. في الواقع، لا ينبغي لإيران أن تكون معبراً، بل يجب أن تبيع وتشتري، وأن تكون فاعلاً وحاسماً في هذه اللعبة. لكن المسألة الأخرى هي أننا يجب أن نقوم بتنشيط حقولنا، أي أنه لا يجب علينا مجرد نقل الغاز والقبول ببيع غاز الآخرين خاصة أن المشتري هو دولة مجاورة كانت في يوم من الأيام عميلنا؛ لأن ما عندنا من الغاز لا يكفي والسياسات التي اتبعناها حتى الآن في مجال الطاقة لم تنجح.

وقال هذا عضو لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: إن الحل الأفضل في مجال الغاز هو تطوير حقولنا وتحلية الغاز واستثماره. وبهذه الطريقة، يمكننا حل عجزنا وكذلك تلبية احتياجات جيراننا من الغاز. وفي هذا الصدد، يمكننا إبرام عقود غاز طويلة الأجل مع العراق وتركيا ودول مجاورة أخرى وإنفاق الدخل الذي نجنيه بما يتماشى مع تطور صناعة الغاز. وهذا يعني تلبية احتياجات بلدنا وجيراننا.

وقال: يبدو أنه سيتم إزالة الطاقة الأحفورية خلال العشرين سنة القادمة ولن يشتري أحد حتى الغاز لأن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ستحل محل الطاقة الأحفورية، مثلاً العام الماضي 84% من الاستثمار في قطاع توليد الكهرباء كان في الطاقة المتجددة فإن أسعار الألواح تنخفض يوما بعد يوم، وبهذه الطريقة تقل الحاجة إلى الاستثمار في الوقود الأحفوري في هذا المجال ويتم التخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، لذا فمن الأفضل لنا أن نكون كذلك. قادرون على استخدام الموارد من المشترين في السنوات العشرين المقبلة، ونحصل على الغاز لتطوير حقول الغاز وتوليد الدخل لجيل المستقبل.

وذكر صالحي أن استمرار الأوضاع الحالية والقبول بأن تصبح معبراً لنقل الغاز للجيران على المدى الطويل سيؤدي إلى خسارة العملاء ومكانة فاعلة في مجال الغاز، وقال: إذا أصبحت إيران معبراً لمشتريات غاز الجيران سنخسر عملائنا الحاليين، بما في ذلك تركيا والعراق ودول مجلس التعاون، مما يعني أننا إذا أردنا أن نكون طريقًا لعبور الغاز لبائعين آخرين، فسنصبح منافسين لأنفسنا. وبينما لا نستطيع تحديد السعر وتصدير الغاز الخاص بنا، بمعنى آخر، فقد ساعدنا بائعًا وفاعلًا جديدًا على دخول الساحة التي يجب أن نتنافس معها أيضًا.

وذكر: هناك مسألة أخرى يمكننا متابعتها في مجال تصدير الطاقة إلى العراق وهي تصدير الكهرباء إلى هذا البلد بدلا من الغاز، لأننا إذا قدمنا ​​لهم الغاز، سيكون لديهم إمكانية تطوير الصناعات بما في ذلك المجمعات البتروكيماوية. فيصبح العراق لا يحتاج إلى منتجات إيران ويكون منافسا لها، “لكن إذا حاولنا استبدال الغاز؛ دعونا نبيع الكهرباء، وفي الواقع، لقد حافظنا على هذه القيمة المضافة في بلدنا.”

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