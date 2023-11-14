متحدث الحکومة: ندعم الاستثمار المحلي والأجنبي في الاتفاقیة التجاریة مع الصین

وأشار بهادري جهرمي في مؤتمره الصحفي الیوم الثلاثاء إلی زیارة النائب الأول لرئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد مخبر الأحد الماضي ، إلى شنغهاي للمشاركة في المعرض الدولي السادس للواردات والبحث في تطوير العلاقات الاقتصادية مع بكين.

وقال توصل النائب الأول لرئيس الجمهورية خلال زيارته للصين، إلى اتفاقات بشأن الآلية الثالثة رفيعة المستوى للعلاقات الإيرانية الصينية في عملية تنفيذ الوثيقة الإستراتيجية بين البلدين على مدى 25 عاما.

وأضاف أن الحكومة الثالثة عشرة ( حكومة الرئيس الرئيسي) تدعم بشكل كامل جميع المستثمرين المحليين والأجانب في الاتفاقية التجارية المشتركة مع الصين.

وقال: سجلت عمليات الترانزيت عبر أراضي ايران، نموا بنسبة 22 بالمئة في الشهور السبعة الاولى من السنة الجارية( فترة 21 مارس/آذار حتى 21 اكتوبر/تشرين الاول 2023.) .

وأوضح تم نقل إجمالي 7 ملايين و917 ألف و13 طنًا من البضائع عبر أراضي ايران في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام مسجلا نموا بنسبة 22٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف أن إحصائيات وزارة الصناعة تشير إلى أننا شهدنا نمواً بنسبة 22 بالمائة في مجال تصنيع السيارات بإنتاج 763 ألف مركبة.

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