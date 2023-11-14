الخام الثقیل الایراني یسجل متوسط 91.5 دولار

وأشار هذا التقرير، أن سعر الخام الثقيل الايراني انخفض 3.08 دولار عن الشهر السابق، حيث كان قد بيع في سبتمبر/أيلول بمتوسط 94.63 دولار.

وأوضح التقرير أن سعر الخام الثقيل الايراني في الشهور العشرة الاولى من سنة 2023 سجل 83.31 دولار للبرميل بانخفاض 19.78 دولار عن الفترة المناظرة 2022 البالغ حينئذ 103.09 دولار.

** النفط الايراني أغلى من مزيج برنت

وسجل مزيج برنت لبحر الشمال متوسط 91.12 دولار للبرميل في شهر اكتوبر/تشرين الاول 2023 بانخفاض شهري بواقع 2.84 دولار.

كما بلغ خام الاميركي 85.57 دولار للبرميل بانخفاض 3.81 دولار عن شهر سبتمبر/أيلول.

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