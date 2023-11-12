إیران تعزز طاقة إنتاج البنزین ب2 ملیون لتر

وأشار" جليل سالاري" في تصريح اليوم الأحد، أن الطاقة الفعلية لانتاج البنزين في إيران تبلغ 115 مليون لتر يوميا.

وبيّن أن تعزيز الطاقة الانتاجية سيتحقق بتفعيل محطات الأنابيب الموصلة اللقيم للمصافي، حيث من المستهدف إضافة 50 الى 60 الف برميل من اللقيم الى مصافي التكرير بالتالي يؤدي ذلك لزيادة انتاجية بنحو 3.5 مليون لتر سولار يوميا بجانب نحو مليون لتر بنزين.

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