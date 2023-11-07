إیران توقع على اتفاقیة إنشاء ممر دولي مع جیرانها

وتوفر الاتفاقية الموقعة بشأن إنشاء ممر دولي بين أوزبكستان - تركمانستان - إيران - تركيا، تنظيم نقل البضائع من دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبموجب هذه الوثيقة، سيتم تطبيق معدل تنافسي للتعرفة الجمركية وخلق ظروف مؤاتية لنقل البضائع عن طريق السكك الحديدية في الدول الأربع.

وتنص الاتفاقية أيضا على التطوير المشترك للتدابير لتوحيد المعايير القانونية والفنية عند تنظيم نقل البضائع على طول الطريق وزيادة ربط النقل بين الدول المشاركة في الطريق.

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