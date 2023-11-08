تدشین أکبر منجم تیتانیوم في الشرق الأوسط جنوب شرق ایران

وصرح مسلم مروجي فرد الثلاثاء أنه سيتم افتتاح مصنع كوهنوج لتركيز التيتانيوم ووحدة المعالجة بعد انجاز 70٪ من المشروع في الأشهر المقبلة، واضاف: يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ستبدأ عملية التعدين لتزويد المصنع بالمواد الخام.

وأضاف: في الأشهر المقبلة، مع افتتاح مصنع التيتانيوم، سيكون هناك تغيير كبير في التوظيف والاقتصاد في جنوب محافظة كرمان والإنتاج فيها.

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