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تدشین أکبر منجم تیتانیوم في الشرق الأوسط جنوب شرق ایران
أعلن المدير العام للصناعة والتعدين والتجارة في جنوب محافظة كرمان (جنوب شرق ايران) عن بدء تشغيل أكبر منجم تيتانيوم في الشرق الأوسط في كهنوج بعد 3 عقود من الانتظار بحضور مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة.
وصرح مسلم مروجي فرد الثلاثاء أنه سيتم افتتاح مصنع كوهنوج لتركيز التيتانيوم ووحدة المعالجة بعد انجاز 70٪ من المشروع في الأشهر المقبلة، واضاف: يوم الأربعاء 8 نوفمبر، ستبدأ عملية التعدين لتزويد المصنع بالمواد الخام.
وأضاف: في الأشهر المقبلة، مع افتتاح مصنع التيتانيوم، سيكون هناك تغيير كبير في التوظيف والاقتصاد في جنوب محافظة كرمان والإنتاج فيها.