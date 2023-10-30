تجارة ایران مع الاتحاد الأوراسي تنمو 18 بالمئة

وأوضح " اكبر بور" في تصريح الأحد، أن ابرام اتفاقية التجارة التفضيلية بين ايران والاتحاد الاوراسي، ساهم في تعزيز التجارة بحيث سجل بالفترة المذكورة نموا بنحو 18 بالمئة، وبالعام الماضي 28 بالمئة مع الدول الخمس الاعضاء ( روسيا - بيلاروسيا – قرغيزيا – أرمينيا – كازاخستان).

وأشار الى اعتزام عقد اتفاقية تجارة حرة بين ايران والاتحاد الأوراسي حتى نهاية سنة 2023، متوقعا تحقيق نتائج جيدة بهذا الشأن.

وحول آلية مقايضة السلع، أكد أكبر بور أنه تم التوصل لاتفاق جديد مؤخرا مع بيلاروسيا لتنفيذ عمليات المقايضة السلعية، وستشمل بالبداية قطاع البتروكيماويات.

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